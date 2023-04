Beitritt vollzogen Nato hisst Finnland-Fahne

Stoltenberg unterstrich indes, dass alle Bedingungen, die in den Dreier-Verhandlungen zwischen Türkei, Finnland und Schweden ausgearbeitet worden waren, sowohl von Finnland als auch von Schweden erfüllt worden seien. In einem Telefonat mit Erdogan seien sie sich einig geworden, einen Neuanlauf zu starten, um auch die letzten Hindernisse aus dem Weg zu räumen. In Brüssel ist nicht nur die Verärgerung über das Ausbremsmanöver in Ankara und Budapest groß, es herrscht nun auch die Erwartung, dass nach den türkischen Wahlen die Ratifizierung so schnell über die Bühne gehen wird, dass Schweden als 32. Nato-Mitglied bereits am Gipfel Mitte Juli in Litauen dabei sein kann.