Der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte kann auch mit Donald Trump

So kann denn Rutte in Washington bereits als neuer starke Mann des Bündnisses präsentiert werden. Es ist der Ort mit dem größten Bedrohungspotenzial für die Allianz von innen. Denn Donald Trump hat Chancen, im Januar erneut ins Weiße Haus einzuziehen. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte er mit dem Gedanken gespielt, das Bündnis zu verlassen, das er für „obsolet“ erklärte. Im Wahlkampf provozierte er mit der Einladung an die Russen, mit zahlungssäumigen Nato-Mitgliedern „zu tun, was immer zur Hölle sie wollen“. Er drohte also mit der Aufkündigung der Nato-Beistandsgarantie, die in der 75-jährigen Geschichte nur einmal aktiviert wurde: Um die USA nach dem 11. September 2011 im Kampf gegen den Terror zu unterstützen.