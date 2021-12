Klare Regeln und mehr Austausch : Nationale Ermittler sollen in der EU künftig einfacher über Landesgrenzen hinweg zusammenarbeiten

Nationale Ermittler sollen in der EU künftig einfacher über Landesgrenzen hinweg zusammenarbeiten

Europol zufolge sind fast 70 Prozent der kriminellen Netzwerke in mehr als drei EU-Staaten aktiv. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Brüssel Kriminelle können im Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen von einem Land ins nächste ziehen. Polizeibeamte haben es oft deutlich schwerer. Das soll sich nach einem Vorschlag der EU-Kommission bald ändern.

Im Kampf gegen Menschenhändler, Drogenschmuggler und andere Kriminelle sollen nationale Ermittler in der EU künftig einfacher über Landesgrenzen hinweg zusammenarbeiten. Dazu schlug die EU-Kommission am Mittwoch einen besseren Informationsaustausch sowie präzise Vorgaben für den Einsatz von Polizeibeamten in einem anderen Land vor.