Nach Rassismusvorwürfen : Martin Sonneborn bedauert T-Shirt-Aufdruck

Brüssel Nach dem Austritt des EU-Abgeordneten Nico Semsrott aus der Satirepartei „Die Partei“ äußert sich der Vorsitzende Martin Sonneborn. Die Wirkung des T-Shirt-Aufdrucks habe er „unterschätzt“.

Wegen des Streits über dieses T-Shirt und Sonneborns Umgang mit Kritik daran hatte der Europaabgeordnete und Satiriker Nico Semsrott am Mittwoch seinen Austritt aus Die Partei angekündigt. Der 34-Jährige schrieb in einer Erklärung: „Ich finde seine Reaktion auf die Kritik falsch und inakzeptabel. Das ging mir in der Vergangenheit schon in anderen Fällen so.“