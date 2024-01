Gelder für Nichtregierungsorganisationen Nach Katargate: EU wirft ein Auge auf NGO

„Wir wissen nicht, ob sich die NGO dafür Grundstücke kaufen. Wie wissen nicht, ob sich NGO-Geschäftsführer damit bereichern. Wir wissen es einfach nicht“, erklärte Pieper. Er brachte daher die künftige Verpflichtung zur Angabe des letzten Empfängers von Fördergelder in dem Bericht unter, für den es im Parlament nun eine Mehrheit gab. Zuvor hatte Pieper jedoch bei den Fachberatungen eine ganze Reihe von Verwässerungen akzeptieren müssen. So wurde die Passage gestrichen, in dem sich das Parlament kritisch damit auseinandersetzen sollte, dass die EU-Kommission selbst NGOs finanzierte, um für das Naturwiederherstellungsgesetz bei den Abgeordneten zu lobbyieren. Gestrichen wurde auch eine Pflicht zur Zertifizierung von NGO und eine zur Veröffentlichung von Lobbytreffen.