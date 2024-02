Keine ausreichende Mehrheit Nach FDP-Blockade scheitert EU-Plattform-Richtlinie

„Mit diesem Ergebnis machen sich Scholz und Macron zu den nützlichen Trotteln von Uber und Co., kritisierte der Plattform-Unterhändler des Parlamentes, der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke. Das sei ein „Schlag ins Gesicht für 28 Millionen Menschen“. Auch für die künftige Arbeit zwischen Rat und Parlament sei dies ein harter Schlag. Gewöhnlich ist nach einem einmal ausgehandelten Trilog-Ergebnis in den Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission die nochmalige Runde durch Rat und Parlament reine Formsache. In diesem und auch im Fall der Lieferketten-Richtlinie trat die FDP jedoch auf die Bremse, weil wichtige Vorgaben von den Unterhändlern nicht eingehalten worden seien.