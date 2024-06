Nach Europawahl Griechischer Ministerpräsident bildet Regierung um

Der Ministerpräsident ist Parteichef der konservativen Nea Dimokratia, die seit 2019 an der Macht ist. Aus der Europawahl am Sonntag ist sie zwar als stärkste Kraft in Griechenland hervorgegangen. Mit 28,3 Prozent verfehlte die Partei aber die von Mitsotakis angepeilte 33-Prozent-Marke. Zudem schnitt sie deutlich schlechter ab als bei der Parlamentswahl im Juni 2023, bei der sie 40 Prozent erhalten hatte.