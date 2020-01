Resolution für Zeit nach dem Brexit : Europaparlament dringt auf Freizügigkeit für EU-Bürger

Straßburg EU-Bürger sollen nach dem Brexit weiter frei nach Großbritannien reisen, dort arbeiten und studieren können. Das fordert das Europaparlament in einer Resolution.

Das Europaparlament hat Großbritannien in einer Resolution aufgefordert, EU-Bürgern auch nach dem Brexit weitgehende Freizügigkeit zuzusichern. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Straßburg für einen entsprechende Resolution. Alle große Fraktionen unterstützten das Papier. Der Entschließungsantrag erhielt 610 Stimmen, 29 Abgeordnete sprachen sich dagegen aus. Resolutionen des Parlaments sind zwar nicht bindend für die EU-Unterhändler, können jedoch den Druck für die Gespräche erhöhen.

In einer Debatte zu dem Thema am Dienstag hatte es vor allen Dingen Kritik daran gegeben, dass viele EU-Bürger noch immer nicht wüssten, wie es für sie nach dem Austritt am 31. Januar in Großbritannien weitergehen werde. Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte, dass Brüssel die Einhaltung der Bürgerrechte nach dem Austritt genau im Auge behalten werde. Die Umsetzung des Austrittsabkommens werde wachsam überprüft. Ähnlich äußerte sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier. „Unsere Bürger brauchen Sicherheit“, sagte er. 3,2 Millionen EU-Bürger haben ihren Wohnsitz in Großbritannien.