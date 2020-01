Nach Austritt Großbritanniens : Brexit-Wegbereiter Farage sieht Zerstörung der EU als nächste Aufgabe

Brüssel Mit dem Brexit ist es für den Rechtspopulisten Nigel Farage noch nicht getan. Der Noch-EU-Abgeordnete will nach dem Austritt Großbritanniens weiter Maßnahmen gegen die EU unterstützen.

Der Kampf für den Brexit war für Nigel Farage eine Lebensaufgabe. Diese Mission sieht der 55-Jährige mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU am kommenden Freitag als erfüllt an. Ruhe geben will der selbsterklärte Störenfried aber nicht. Er werde weiter an der Zerstörung der „anti-demokratischen“ EU arbeiten, kündigte er am Mittwoch an.