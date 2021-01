Affront gegen die EU : Briten verweigern Diplomaten üblichen Status Briten verweigern Diplomaten üblichen Status

London/Brüssel Boris Johnsons Regierung folgt dem Vorbild des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und verweigert dem EU-Botschafter die Anerkennung als Diplomat. Die Empörung in Brüssel ist groß.

Die britische Regierung will der EU-Vertretung in London nicht den üblichen diplomatischen Status gewähren. Wie der Deutschen Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Dienst der EU bestätigt wurde, sollen die Entsandten aus Brüssel wie Mitarbeiter einer internationalen Organisation behandelt werden. Damit hätten sie im Gegensatz zu den internationalen Gepflogenheiten nicht den Status von Vertretern eines souveränen Staates.

Relevant ist dies, weil der diplomatische Rang eines Botschafters zum Beispiel ausschlaggebend dafür ist, zu welchen Ereignissen er eingeladen oder wo er dort platziert wird. In der Diplomatie haben solche protokollarische Fragen große Bedeutung. So kann die Einstufung als Zeichen der Geringschätzung gewertet werden.

Der ehemalige Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, mahnte Londons zur Vorsicht. „Wir werden sehen, was die endgültige Entscheidung Großbritanniens in dieser Frage ist. Aber sie müssen vorsichtig sein“, so Barnier bei einer Online-Preisverleihung am Mittwoch. Der Franzose wurde von der irischen Organisation European Movement Ireland als „Europäer des Jahres“ ausgezeichnet. Er fügte hinzu: „Es wäre weise für Großbritannien, eine kluge Lösung zu finden.“