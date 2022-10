Enkelin des Duce : Mussolini neue Abgeordnete in Webers Fraktion

EVP-Partei- und Fraktionschef Manfred Weber bei einer Plenarsitzung in Straßburg im Mai dieses Jahres. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

EVP-Chef Manfred Weber machte in Italien Wahlkampf für Berlusconis Forza Italia. Er hatte Erfolg: Das Rechtsbündnis stellt mit der Postfaschistin Meloni sogar die Regierungschefin - und als Ergebnis zieht die Enkelin des Duce in Webers Fraktion in Brüssel ein.