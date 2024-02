Sicherheitskonferenz in München Speed-Dating als Leistungssport der Diplomatie

Der chinesische Chefdiplomat Wang Yi spricht von der Ein-Staaten-Lösung. Er meint sein Land und die „Ein-China-Politik“ der Regierung in Peking im Konflikt mit dem Inselstaat Taiwan. Wang Yi: „Taiwan bleibt Teil des chinesischen Territoriums. Es ist eine innerchinesische Angelegenheit.“ Die Botschaft ist klar: Das Ausland soll sich am besten raushalten. Selbst in den Hinterzimmern beim Speed-Dating.