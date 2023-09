Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel Regierungschefs in großer Sorge um Deutschlands Industrie

Nach dem zweitägigen „Speeddating“ überkam den 64-jährigen Sozialdemokraten am Donnerstag Nachmittag in der Ständigen Vertretung am Rande des Europaviertels in Brüssel zwar leichte Erschöpfung, aber auch ein gutes Gefühl: Selten zuvor habe die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sich derart intensiv mit derart vielen verschiedenen Themen befasst, berichtete MPK-Chef Stephan Weil. Doch keines der Gespräche mit EU-Kommissionsmitgliedern und Europa-Politikern sei im Nachhinein verzichtbar gewesen. Brüssel sehe die Verhältnisse in Deutschland nun klarer, und deshalb vermittelte der niedersächsische Ministerpräsident im Namen seiner 15 Amtskollegen auch die Hoffnung, die EU werde den Weg zu einem Brückenstrompreis schon frei machen.