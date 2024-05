Reaktionen auf Moskauer Drohungen “Putin will Angst in Deutschland verbreiten“

Waren auch westliche Politiker in früheren Jahren zum Jahrestag der deutschen Kapitulation am 9. Mai in Moskau, konnte Putin in diesem Jahr erneut nur die Repräsentanten enger Gefolgsstaaten begrüßen. Neben den Vertretern ehemaliger Sowjetrepubliken waren dies die Staatsführer aus Kuba, Laos und Guinea-Bissau. Demonstrativ trat parallel zu den neuen Drohungen Putins die Präsidentin des Europaparlamentes, Roberta Metsola, an der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew auf. „Wir stehen an Eurer Seite, Ihr werdet gewinnen und unsere Zukunft wird eine gemeinsame sein“, bekräftigte die christdemokratische Spitzenpolitikerin, die bereits als erste EU-Repräsentantin nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 nach Kiew gereist war.