Grenzmission wird wiederbelebt EU verstärkt Engagement im Nahostkrieg

Jetzt werden die Schlagzeilen und die Gefühle der Teilnehmer des Treffens in Brüssel von den blutigen Ereignissen des Wochenendes bestimmt. Von den Raketen der Hamas auf Tel Aviv, abgefeuert in Rafah. Und von der Reaktion Israels darauf, der nach palästinensischen Angaben 45 Menschen in einem Flüchtlingslager zum Opfer fielen. Israel will auf hochrangige Hamas-Terroristen gezielt haben, aber auch die oberste israelische Militärstaatsanwältin untersucht den „sehr schwerwiegenden“ Luftangriff. Rafah sei zur „Hölle auf Erden“ geworden, erklärt das UN-Hilfswerk UNRWA. „Dieses Leid kann keinen Tag weiter gehen“, meint Baerbock. Sie verweist auf die Hamas-Raketen, und fährt dann fort: „Zugleich sehen wir, dass es kein Gewinn für Israels Sicherheit ist, keine Geisel frei kommt, wenn jetzt Menschen in Zelten verbrennen.“ Das humanitäre Völkerrecht gelte für alle, „auch für die israelische Kriegsführung“, sagt Baerbock in Brüssel.