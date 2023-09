Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel Die Sorgen der Schäfer und der Regierungschefs

An diesem Donnerstag werden die deutschen Ministerpräsidenten mit verschiedenen EU-Kommissaren das Gespräch suchen und am Nachmittag an einer „Brüsseler Erklärung“ feilen. Details sind am Mittwoch Abend noch umstritten, aber darüber wird am Abend auch beim Empfang der NRW-Landesvertretung gesprochen, zu dem über tausend Gäste erwartet wurden. Einig sind sich die Ministerpräsidenten da bereits, von der Kommission zu verlangen, dass sie den Weg für einen Industriestrompreis frei macht. Die teuren Energien blockierten das Wachstum und belasteten vor allem energieintensive Unternehmen. Solche staatliche Subventionierungen muss die Kommission genehmigen. Und an der Stelle deutet von der Leyen schon einmal an, dass dieser Weg nicht einfach sein wird. Es gelte schließlich, „Marktverzerrung durch Subventionierung“ im europäischen Binnenmarkt zu verhindern.