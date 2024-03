MeToo-Affäre EVP-Frauen wenden sich besorgt an Grünen-Spitze

In der MeToo-Affäre der europäischen Grünen haben sich nun Frauen aus sechs konservativen europäischen Parteien besorgt an die Grünen-Fraktionsspitze des Europaparlamentes gewandt und kritische Fragen an den Umgang mit dem inzwischen ausgeschiedenen bayerischen Grünen-Abgeordneten Malte Gallée gestellt. In dem unserer Redaktion vorliegenden Brief fordern 14 Frauen aus Deutschland, Dänemark, Irland, Spanien und Österreich die Grünen-Spitzenkandidatin Terry Reintke und ihren Ko-Vorsitzenden Philipe Lamberts auf, Vorwürfe transparent aufzuarbeiten, „damit nicht der Eindruck entsteht, dass solches Verhalten vertuscht oder gar toleriert wird“.