Metallverbands-Chefs im Interview zur Europawahl : IG Metall warnt vor Stimme für die AfD

Düsseldorf Mindestlohn, Steuerpolitik, Haftung für Missstände - IG Metall und Metall NRW haben verschiedene Wünsche an Europa. Gemeinsam rufen ihre Chefs die Belegschaften auf: Wählen gehen!

Wenige Tage vor der Europawahl zeigen die Metall-Tarifpartner in Nordrhein-Westfalen Flagge. Der Arbeitgeberverband Metall NRW und die IG Metall NRW haben vor ihren Zentralen in Düsseldorf die blaue Europa-Fahne gehisst. Wir sprechen mit ihren Chefs über die Bedeutung der Wahl.

Giesler Natürlich gehe ich zur Wahl, sie ist immens wichtig. Es geht um große Themen, und wir müssen verhindern, dass Rechtspopulisten und Nationalisten die Politik in Europa bestimmen. Wer meine Vita kennt, kann sich vorstellen, was ich wähle.

Kirchhoff Die Europawahl ist die wichtigste Wahl seit Jahrzehnten. 75 Prozent unserer Gesetze werden mittlerweile in Europa gemacht. Europa sichert Wohlstand und Frieden. Den Extremisten werden in Umfragen bereits 20 Prozent der Stimmen vorhergesagt, das dürfen wir nicht zulassen. Ich hoffe, das Brexit-Votum ist uns eine Lehre. Es kam auch zustande, weil viele Europa-Befürworter zuhause geblieben waren.

Kirchhoff Das ist die Privatsache jedes Einzelnen. Wichtig ist, dass die Menschen überhaupt teilnehmen – sei es am 26. Mai oder vorher per Briefwahl.

Knut Giesler (geb. 1964 in Wuppertal) hat Anlagenelektroniker gelernt und ist seit 2012 Bezirksleiter der IG Metall in NRW. Er ist wie Kirchhoff Schalke-Fan.

Arndt Kirchhoff (geb. 1955 in Essen) ist Ingenieur und führt den Iserlohner Autozulieferer Kirchhoff. Er ist Präsident des Arbeitgeberverbands Metall NRW.

Kirchhoff Wir müssen alle wieder besser über Europa reden. Wir stellen zu wenig die Errungenschaften heraus – Frieden, Freiheit, Wohlstand. Und wir machen Europa gerne zum Sündenbock für Dinge, die an anderer Stelle schiefgelaufen sind.

Und was muss besser werden in Europa?

Giesler Europa muss sozialer werden, dann findet es auch wieder mehr Zustimmung. Dazu brauchen wir einen europäischen Mindestlohn. Nur so lässt sich verhindern, dass Menschen ausgebeutet oder die Arbeitnehmer verschiedener Länder gegeneinander ausgespielt werden.

Giesler 60 Prozent des jeweiligen nationalen Medianlohns. Das wäre auch verkraftbar, alle Prophezeiungen von Wirtschaftsexperten, der Mindestlohn in Deutschland vernichte Jobs, haben sich nicht erfüllt.

Giesler Wenn die Arbeitgeber tariflose Firmen in Ihren Reihen dulden, befeuert das zumindest die Tarifflucht.

Juso-Chef Kevin Kühnert hat noch ganz andere Ideen: Er will gleich ganze Betriebe sozialisieren.

Nun will der Bundeswirtschaftsminister nationale Champions staatlich …

Kirchhoff Auch davon halte ich nichts. Die Stärke Deutschlands sind auch Mittelstand und Familienunternehmen, dort stieg die Beschäftigung in den letzten zehn Jahren um 27 Prozent, in den Dax-Konzernen dagegen nur um vier Prozent. Es gibt keinen Grund, einseitig große Konzerne zu fördern. Gleichwohl würde es mich freuen, wenn aus der Bahnfusion Siemens-Alstom noch was würde.