Merz trifft jüdische Schüler Eine Begegnung mit der geballten Angst

Die Bilder, die Enge des Raumes machen den Besuch des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz in der jüdischen Schule in Berlin-Mitte noch bedrückender. Zwischenzeitlich, als ein Schüler von einem Verwandten berichtet, der beim Massaker während des Musikfestivals in der Negev-Wüste ermordeten worden ist, wird es ganz, ganz still. Das Wort, das beim Gespräch von Merz mit 20 Abiturienten dann auch am häufigsten fällt, ist: Angst.