Friedrich Merz in Brüssel Der unsichtbare Europakanzlerkandidat

Wenn der Kanzler nach Brüssel reist, dann gehören Auftritte vor der Presse am Anfang, zwischendrin und am Ende zum Standard. Wenn der Kanzlerkandidat nach Brüssel reist, bekommt es die Öffentlichkeit nicht mit. Kein öffentlicher Auftritt, keine Pressekonferenz, kein Statement, kein Bild in den sozialen Netzwerken. Nichts. Dabei waren die Erwartungen an diesem Wochenanfang in Europas Hauptstadt gewaltig. Anscheinend demonstrativ hatte sich Friedrich Merz entschieden, seine erste Reise als Kanzlerkandidat nicht nach Paris, nicht nach Warschau, nicht nach Ankara oder Washington zu unternehmen, sondern nach Brüssel. Ein Auftritt in der EVP-Versammlung, Begegnungen mit Parlamentariern, Gespräche mit mehreren Kommissaren - das hätte reichlich Gelegenheit gegeben, einen Merz zu präsentieren, der in den europäischen Mittelpunkt rückt, weil vor allem das konservative Lager gespannt vernimmt, was ein möglicher nächster CDU-Kanzler mit Europa vorhat.