Gelöste Stimmung trotz Differenzen : Migration bleibt Streitpunkt zwischen Merkel und Kurz

Berlin Die Stimmung ist gelöst beim Treffen von Sebastian Kurz und Angela Merkel. Was nicht heißt, dass es keine Differenzen gäbe zwischen dem österreichischen Kanzler und seiner deutschen Kollegin. Auf einen „gemeinsamen Fluss“ können sie sich aber einigen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz wirkt noch immer ganz beflügelt von der neuen Koalition seiner konservativen ÖVP mit den Grünen. Er habe sich „dazu verleiten lassen, eine Wette einzugehen, nämlich dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass nach der nächsten Wahl in Deutschland vielleicht eine ähnliche Koalition realistisch ist“, sagte er am Montag im Berliner Kanzleramt. Als Einmischung in deutsche Politik wolle er das allerdings keinesfalls verstanden wissen, betonte er. Beim Klimaschutz übten Gastgeberin Angela Merkel (CDU) und er den Schulterschluss, ebenso beim Widerstand gegen anteilig höhere Ausgaben für den EU-Haushalt – beim Thema Migration endete die Einigkeit allerdings.