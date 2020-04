Antisemitismus, Islamophobie und Anti-Ziganismus : Europarat sieht wachsende Probleme bei Menschenrechten in Europa

Europarat sieht wachsende Probleme bei Menschenrechten in Europa

Brüssel Der Europarat sieht wachsende Probleme bei der Lage der Menschenrechte in Europa, wobei eine steigende Akzeptanz von Rassismus eine der größten Herausforderungen sei. Auch eine mangelnde Achtung der Frauenrechte und der Rechte von Flüchtlingen seien ein großes Problem.

Antisemitismus, Islamophobie und Anti-Ziganismus hätten ein alarmierendes Niveau erreicht, erklärte die Menschenrechtskommissarin der Straßburger Organisation, Dunja Mijatovic, am Dienstag bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts für 2019. Schändungen von Friedhöfen, Übergriffe gegen religiöse Symbole tragende Menschen und Angriffe auf religiöse Stätten seien in einer Reihe von europäischen Ländern aufgetreten.

Ein weiteres großes Problem liege in der Unterdrückung abweichender Meinungen. Menschenrechtsverteidiger und Journalisten hätten in einer zunehmenden Anzahl europäischer Länder in feindlichem Umfeld gearbeitet, erklärte Mijatovic. Gesetze seien missbraucht worden, um sie strafrechtlich zu verfolgen und einzusperren. Dazu habe der von einigen mächtigen Politikern geführte Diskurs Schmutzkampagnen, Drohungen und Einschüchterungen gegen die Aktivisten und Journalisten legitimiert.