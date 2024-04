Mehrheit fraglich Dunkle Wolken über von der Leyen

So machten denn bald Fragen die Runde, warum sich die Kommission nicht für eine der beiden weiteren Kandidatinnen aus Tschechien und Schweden entschieden habe, die mit Pieper zusammen in die engere Auswahl gekommen seien und besser als dieser abgeschnitten hätten. Zumal sowohl eine Frau als auch eine Bewerbung aus einem der beiden Länder eher als die eines Mannes aus Deutschland an der Reihe gewesen wäre. Diesen Donnerstag wollen SPD, Liberale, Grüne und Linke im Rahmen einer Haushaltsentscheidung in Brüssel auch über einen Antrag abstimmen, das Verfahren neu aufzurollen. „Für Top-Jobs in den Institutionen und Agenturen der EU muss vollste Transparenz bei den Auswahlprozessen garantiert sein“, fordert René Repasi, Chef der SPD-Abgeordneten im Europaparlament. Wenn Piepers parteiliche Stellung eine größere Rolle gespielt habe, als sein Abschneiden im Verfahren, sei das „inakzeptabel“. Den Beschwerden der Mitbewerberinnen müsse nachgegangen werden und von der Leyen sich „den Vorwürfen von Gemauschel und Bevorzugung stellen“.