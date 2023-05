Eine von 705 Europa-Abgeordneten Mehr Einfluss als vermutet - hinter den Kulissen der EU

Der erste warme Tag in Brüssel, zwischen zwei Terminen kurz Zeit für einen Espresso in der Sonne auf der Place du Luxembourg direkt vor dem Eingang des Europa-Parlamentes. Natürlich ist es ein Espresso, denn Alexandra Geese hat 22 von 54 Lebensjahren in Italien gelebt, liebt das Land und die Menschen immer noch. In Bologna hat sie Politik-, in Venedig Sozialwissenschaften studiert. Nun sitzt die Bonner Grünen-Politikerin nicht nur als deutsche Abgeordnete im Europa-Parlament, sondern ist auch Ansprechpartnerin für alle Grünen in Italien. Die haben derzeit keine eigenen Leute in Straßburg und Brüssel. Auch egal, sagen viele Vorurteile, das EU-Parlament habe sowieso nix zu sagen, und das einzelne Mitglied schon gar nicht. Geese steht für das Gegenteil.