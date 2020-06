Mangelnde Transparenz : Mehr als die Hälfte der EU-Abgeordneten meldet Lobbytreffen nicht

Brüssel Weit mehr als die Hälfte der Europaabgeordneten meldet nach einer Analyse von Transparency International ihre Treffen mit Lobbyvertretern nicht. Die deutschen Abgeordneten liegen in diesem Trend – mit Ausnahme der Grünen.

Nur gut jeder Dritte zeige dies öffentlich auf der Webseite des EU-Parlaments an, erklärte die Organisation am Dienstag. Es sei enttäuschend, dass so wenige Abgeordnete die Möglichkeit wahrnähmen, Politik transparenter zu machen.