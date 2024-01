Lebensrettende Medizinprodukte Gesundheitsministerium bestreitet Engpässe

Angesichts der Warnrufe von Kinderchirurgen wegen fehlender lebensrettender Medizinprodukte ist ein Streit zwischen Politik und Praxis ausgebrochen. Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin widersprach der Darstellung von eklatanten Versorgungslücken. „Die in Rede stehenden Ballon-Katheter für Kinder haben eine Sonderzulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und sind in Deutschland erhältlich. Ein akutes Versorgungsproblem besteht daher nicht“, versicherte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage unserer Redaktion. Zuvor hatten in Brüssel die Unionsabgeordneten Angelika Niebler und Peter Liese zusammen mit Kinderchirurgen auf ein erhöhtes Risiko von Komplikationen mit Todesfolge hingewiesen, weil die Produkte speziell zur Stabilisierung von Neugeborenen mit angeborenem Herzfehler fehlten.