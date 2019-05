Anfang Juni : Britisches Parlament soll über zweites Brexit-Referendum abstimmen

London Drei Mal wurde ihr Brexit-Deal schon abgelehnt. Nun will Theresa May einen letzten Versuch wagen, um das Abkommen doch noch durchs Parlament zu bringen. Dabei soll eine Zollunion mit der EU und sogar eine zweite Volksabstimmung möglich sein.

Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament in London über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen. Das sagte May bei einer Rede in London am Dienstag. Sie wolle dem Parlament Anfang Juni im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens einen „neuen Brexit-Deal“ vorlegen, sagte May.