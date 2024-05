Massenproteste in Tiflis Georgien am Scheideweg

Montag der polarisierende Auftritt der Regierungsanhänger, Dienstag und Mittwoch die brutal niedergeknüppelten Proteste Zehntausender Demokratie- und EU-Anhänger, und angesichts der Entschlossenheit, ein Gesetz gegen Nichtregierungsorganisationen im Kreml-Stil durchzuboxen, nehmen die Massendemonstrationen in Georgien weiter zu. Brüssel zeigt sich über die Ausschreitungen und den Regierungskurs in Tiflis zunehmend besorgt. „Statt in Moskau nach Inspirationen zu suchen, sollte sich die Regierung an europäischen Werten orientieren“, sagt die Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Katarina Barley, unserer Redaktion. Grünen-Spitzenkandidat Sergey Lagodinsky will Sanktionen gegen Personen in Georgien nicht mehr ausschließen.