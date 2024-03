Marie-Agnes Strack-Zimmermann Für die Europa-Liberalen im Kampfmodus

Kaum war die streitbare Düsseldorferin Marie-Agnes Strack-Zimmermann Ende Januar zur Spitzenkandidatin der FDP in Deutschland gewählt, priesen ihre Parteifreunde ihre Qualitäten als „Eurofighterin“. Das ist nicht nur ein Wortspiel. Das ist auch der Names eines Kampfjets. Und Kampf, das liegt der 66-jährigen Verteidigungspolitikerin. Noch am Mittwochmorgen fuhr sie in Berlin heftigste Attacken auf Politiker der eigenen Koalition, wurde sie von ihnen umgehend als „bösartig“ qualifiziert. Am späten Nachmittag ließ sie sich in Brüssel von den Liberalen zur Spitzenkandidatin auf Europaebene wählen. Und auch da war sie immer noch im Wahlkampfmodus - mit Betonung auf Kampf.