Düsseldorfer Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann ist FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (65) führt die Liberalen als Spitzenkandidatin in die Europawahl im Juni. Ein Parteitag der FDP mit rund 500 Delegierten wählte die 65-Jährige am Sonntag in Berlin mit 90 Prozent der Stimmen, teilte das Parteitagspräsidium mit. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die Europawahl in den 27 EU-Staaten ist vom 06. bis 09. Juni terminiert, in Deutschland wird am 09. Juni gewählt.