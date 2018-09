Manfred Weber von der CSU will EU-Kommissionspräsident werden

Nachfolger für Juncker : Weber will 2019 EU-Kommissionspräsident werden

Der stellvertretende Parteivorsitzende der CSU, Manfred Weber (Archiv). Foto: dpa/Daniel Karmann

Brüssel Seit 14 Jahren ist Manfred Weber in Brüssel und als Chef der größten Fraktion im Europaparlament bestens vernetzt. Jetzt greift er nach der Macht: Der CSU-Politiker will der nächste Präsident der EU-Kommission werden.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber will nächster Präsident der EU-Kommission werden. Er wolle dafür als „Spitzenkandidat“ der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl im kommenden Jahr antreten, kündigte Weber am Mittwoch auf Twitter an. Der Vize-CSU-Chef ist damit der erste Bewerber für die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der bei der Wahl im Mai nicht für eine weitere Amtszeit antritt.

Ich bewerbe mich als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei #EVP für die Europawahlen, um Präsident der Europäischen Kommission zu werden. Das habe ich heute in meiner EVP-Fraktion angekündigt. Ich möchte die Verbindung zwischen den Menschen und EU erneuern. #DeinEuropa 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5. September 2018

„Europa ist am Wendepunkt", schrieb der 46-jährige Weber auf Twitter. Die Europawahl 2019 entscheide über die Zukunft der EU. Es gehe „um die Selbstbehauptung Europas und die Verteidigung unserer Werte, weil wir von außen und innen angegriffen werden. Es geht um das Überleben unseres europäischen Lebensstils." Er wolle „einen Aufbruch zu einem besseren, geeinteren & demokratischeren Europa", kündigte Weber an. „Es darf in der EU kein Weiter so geben. Europa ist keine Institutionen von Bürokraten & Eliten." Er wolle „Europa zurück zu den Menschen" bringen.

Weber ist der erste EVP-Bewerber für den Posten des Spitzenkandidaten. Offiziell beginnt die Bewerbungsfrist erst am Donnerstag und läuft bis zum 17. Oktober. Die europäischen Christdemokraten wollen ihren Spitzenkandidaten dann am 7. und 8. November bei einem Parteitag in Helsinki küren.

Als weitere mögliche Bewerber in der EVP gelten der französische Brexit-Verhandlungsführer der EU, Michel Barnier, und der ehemalige finnische Regierungschef und Finanzminister Alexander Stubb. Der in den vergangenen Wochen auch genannte frühere irische Premierminister Enda Kenny wird nach Erwartungen in Brüsseler Fraktionskreisen wohl nicht antreten.

Der Spitzenkandidat der stärksten europäischen Parteienfamilie hat bei einem Wahlsieg gute Chancen, von den Staats- und Regierungschefs als EU-Kommissionspräsident vorgeschlagen und vom Europaparlament gewählt zu werden. Dies war beim bisherigen Kommissionspräsidenten Juncker 2014 so, der gleichfalls aus der EVP stammt. Denkbar ist aber auch, dass nach der Wahl andere Parteigruppen, die schlechter abgeschnitten haben, zusammen einen Kandidaten durchsetzen.

