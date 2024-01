Historische und europäische Mahnungen Vorsicht an der Bahnsteigkante „Neuwahlen“

In den Niederlanden war Anfang Juli vergangenen Jahres die Koalition aus Liberalen und Christdemokraten an der Frage zerbrochen, ob alle Familienmitglieder zu Geflüchteten in die Niederlande nachziehen dürfen, oder die mit nur subsidiärem, also nicht individuellen Schutzanspruch draußen bleiben müssen. Die vier Regierungsparteien hatten eine knappe, aber stabile Mehrheit im Parlament, bei den Wahlen zuvor hatten die Rechtspopulisten unter Geert Wilders Stimmen und Sitze verloren. Nun wollten die bürgerlichen Parteien die Rangordnung untereinander neu klären. Doch alle vier verloren. Zusammen hatten sie ein Minus von 22,9 Prozentpunkten. Die Christdemokraten, die den Bruch dem Kompromiss vorgezogen hatten, versanken in der Bedeutungslosigkeit. Stattdessen machten Rechtspopulisten und eine Anti-Regierungs-Neugründung mit einem jeweiligen Plus von jeweils fast 13 Prozentpunkten das Rennen. Wahlsieger Wilders schert sich nicht mehr um die Frage, die die Koalition zerriss, er will einen generellen „Asylstopp“.