Von der Leyen droht Schlappe : Macrons Kandidatin für die EU-Kommission auf der Kippe

Brüssel7Paris Sylvie Goulard soll eigentlich einer der Stars in der künftigen EU-Kommission von Ursula von der Leyen werden. Doch der Kandidatin des französischen Präsidenten Emmanuel Macron weht im EU-Parlament rauer Wind entgegen. Auch andere Nominierte könnten noch scheitern.

Wegen hoher Nebeneinkünfte während ihrer Zeit als Europaabgeordnete forderten die Grünen am Donnerstag in Brüssel auch eine Obergrenze für Zusatzverdienste von EU-Parlamentariern. Goulard soll in der neuen EU-Kommission eigentlich eine Schlüsselrolle spielen. Ihr Schicksal dürfte sich nun in der kommenden Woche entscheiden.