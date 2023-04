Macron und von der Leyen in Peking Der Westen stellt sich gegenüber China neu auf

Gewöhnlich treffen bei Nato-Außenministerrunden Politiker zusammen, die sich mit Antony, Annalena, Catherine, Jan oder Peter anreden. An diesem Mittwoch sind in Brüssel auch Yoshimasa Hayashi, Nanaia Mahuta und Do Hoon Lee dabei. Es ist ein Hinweis darauf, dass der Westen dabei ist, sich intensiver dem indopazifischen Raum und dem dort beheimateten, massiv aufrüstenden China zuzuwenden. Das immer aggressiver auftretende Land mit weltweitem Führungsanspruch bildet nicht nur den Mittelpunkt der Beratungen bei der Nato, auch die EU verfolgt die Neuausrichtung der Beziehungen zu Peking mit besonderem Nachdruck. Am Mittwoch trafen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in China zu mehrtägigen Gesprächen ein.