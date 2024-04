EU-Verordnung gegen Entwaldung Macht Brüssel den Kaffee knapp und teuer?

Deswegen werden immer mehr Rufe laut, das EUDR-Inkrafttreten zu verschieben. Vom 1. Januar 2025 auf den 1. Januar 2027, schlagen nun die CDU-Europapolitiker Hildegard Bentele, Peter Liese, Norbert Lins und Christine Schneider in einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den Handels- sowie den Umweltkommissar vor. Bei dieser Gelegenheit sollten die detaillierten technischen Anforderungen vereinfacht werden, um auch europäischen Waldbesitzern die Arbeit zu erleichtern. Das Ziel, die Entwaldung weltweit zu stoppen, sei unbestritten, heißt es in dem Schreiben der Abgeordneten. Es müsse gehandelt werden, wenn jede Minute eine Fläche von elf Fußballfeldern abgeholzt werde und das auch noch zum Teil durch Importe in die EU gefördert werde. „Wir sollten aber mehr Rücksicht auf Kleinbauern in den Entwicklungsländern und auf kleine Waldbesitzer in der EU nehmen“, empfiehlt Umweltexperte Peter Liese. Mehr Pragmatismus gehöre nach der Wahl auf die Tagesordnung in Brüssel.