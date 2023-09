Richtlinie zur Luftqualität In der EU drohen neue Fahrverbote

Dicke Luft im Straßburger Plenarsaal des Europa-Parlamentes: „Es ist eine Schande“, ruft die dänische Sozialdemokratin Chistel Schaldemose Richtung Christdemokraten. Und ihr deutscher SPD-Kollege Tiemo Wölken warnt die Unions-Politiker davor, angesichts von europaweit 300.000 Toten durch Luftschadstoffe die „Hände in den Schoß zu legen“. Unterstützt wird er von dem griechischen Sozialisten Petros Kokkalis: „Das ist auch eine Pandemie“, sagt er zu dem Ausmaß der vorzeitigen Todesfälle in der EU Jahr für Jahr. Daraufhin bricht der deutsche Christdemokrat Peter Liese die Regeln des Hohen Hauses und hebt mit den Worten „Ich verrate Ihnen ein Geheimnis“ große Schaubilder hoch, um deutlich vor Augen zu führen: „Die Luft in Europa ist gut, sie ist zumindest in den letzten Jahren immer besser geworfen.“ Er muss die Blätter wieder runternehmen, bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass das im Parlament zur Abstimmung Stehende „übertrieben“ und „unangemessen“ sei.