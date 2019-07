Entwicklungen im Newsblog : Von der Leyen stellt sich zur Wahl – jetzt entscheidet das EU-Parlament

Will heute EU-Kommissionspräsidentin werden: Ursula von der Leyen bei ihrer Rede im EU-Parlament. Foto: AFP/FREDERICK FLORIN

Liveblog Straßburg Nach ihrer Grundsatzrede vor dem EU-Parlament am Dienstag sind jetzt die Parlamentarier am Zug. Sie entscheiden in geheimer Abstimmung, ob Ursula von der Leyen die neue Chefin der EU-Kommission wird. Im Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ursula von der Leyen stellt sich am Dienstag zur Wahl als EU-Kommissionspräsidentin - und sie muss bis zur letzten Minute um eine Mehrheit im Europaparlament kämpfen.

Die Fraktionen der Sozialdemokraten, der Liberalen und der Rechtskonservativen haben sich ihre Rede im EU-Parlament angehört. Wie werden sie sich entscheiden?

Die geheime Abstimmung folgt am Dienstagabend um 18 Uhr. Wir halten Sie hier im Liveticker auf dem Laufenden