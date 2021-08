Newsblog zu Afghanistan : US-Diplomaten warnten schon im Juli vor schnellem Fall Kabuls

Foto: AFP/- 10 Bilder Chaos am Flughafen in Kabul

Liveblog Eine Gruppe von 20 US-Diplomaten hat sich schon vor mehr als einem Monat in einem internen Schreiben an den US-Außenminister gewendet, um vor dem Fall Kabuls zu warnen. Und: Angela Merkel hat für kommenden Mittwoch eine Erklärung der Bundesregierung angekündigt. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.