Newsblog zu Afghanistan : Merkel will Regierungserklärung zu Afghanistan abgeben

Foto: AFP/- 10 Bilder Chaos am Flughafen in Kabul

Liveblog Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für kommenden Mittwoch eine Erklärung der Bundesregierung zu Afghanistan angekündigt. Und: In der Nacht zu Donnerstag ist ein weiterer Luftwaffenairbus von Afghanistan aus in Richtung Taschkent abgehoben. An Bord waren über 200 Personen. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.