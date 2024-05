Heidi Reichinnek, neue Linken-Chefin im Bundestag “Wir können uns nicht länger mit uns selbst beschäftigen“

Reichinnek Ich hatte bisher Glück. Körperlich bin ich noch nicht angegriffen worden. Aber in den sozialen Medien werden die Angriffe härter, verletzender, oft unter der Gürtellinie. „Die hat ja nix im Kopf“ und: „Früher hätte man Dich ins Gas geschickt!“ So was kommt inzwischen häufiger vor. In meinem Wahlkreis in Osnabrück sind jetzt flächendeckend Wahlplakate runtergerissen worden. Das hat Methode.