Die Linke und der kostenlose Nahverkehr Ohne Fahrschein in ganz Europa durchs Stadtgebiet

Schirdewan und die Linke wollen Europa in der Endphase dieses Europa-Wahlkampfes nun einen Schub für das Ziel geben, möglichst einen gesamten Kontinent vom eigenen Auto auf öffentliche Busse und Bahnen umsteigen zu lassen. Ganz nach der Devise: „Für niemanden soll Mobilität am Geld scheitern.“ Also Freifahrt für alle in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs in ganz Europa – von Lissabon bis Stockholm. Mitgliedstaaten könnten beispielsweise den Klima-Sozial-Fond nutzen, um in einem ersten Schritt den öffentlichen Nahverkehr zumindest deutlich zu verbilligen. Schon das Neun-Euro-Ticket habe gezeigt: „Kostenloser Nahverkehr ist keine Träumerei, sondern wäre sofort möglich.“ Zwar sei die Finanznot vieler Kommunen zu groß, um wie in Templin oder Montpellier kostenlose Fahrten mit Bus und Bahn im Stadtgebiet anbieten zu können. Doch das Geld für kostenlosen Nahverkehr sei da, sagt Schirdewan. Der Linke-Chef will es sich von den Reichen und Superreichen holen und rechnet vor, dass beispielsweise eine europaweite Einführung einer Vermögensteuer in Höhe von einem Prozent rund 286 Milliarden Euro einbringen würde, in Deutschland kämen so durch eine Vermögensteuer etwa 94 Milliarden Euro in die öffentlichen Kassen. Bis es soweit ist, fordert die Linke für alle Abonnenten des 49-Euro-Tickets sechs Freifahrten pro Jahr im Fernverkehr. Und um öffentliche Busse und Bahnen für junge Menschen attraktiver zu machen, trete die Linke für ein landesweites Klimaticket wie in Österreich ein. Schirdewan hat auch hier nachgeschaut: Dort bekämen alle 18-Jährigen zum Geburtstag ein Gratisticket, mit sie ein Jahr lang kostenfrei Busse und Bahnen nutzen können. Das reicht bis Klagenfurt, aber nicht nach Montpellier oder Templin.