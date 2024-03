Linke-Co-Vorsitzender Martin Schirdewan “Es geht darum, den Frieden zu gewinnen und nicht den Krieg“

Schirdewan: Beispielsweise könnten die Brics-Staaten, also Brasilien, Indien, China und Südafrika, Druck auf ihren strategischen Partner Russland ausüben, sich endlich an einen Verhandlungstisch zu setzen. Weitere gezielte Sanktionen auch der Brics-Staaten, etwa gegen militärisch-industriellen Komplex in Russland und gegen Personen, die diesen Angriffskrieg befeuern, sind ein Mittel dazu. Beide Konfliktparteien, sowohl die Ukraine als auch Russland, brauchen Sicherheitsgarantien. Die Ukraine muss sich sicher sein können, dass sie nie wieder von Russland angegriffen wird. Es darf niemals zum Einsatz von Atomwaffen kommen. Die EU muss Initiativen für Frieden, die es ja immer wieder gegeben hat, von China, von Brasilien, von den afrikanischen Staaten, vom Papst, endlich ernst nehmen und ihr Gewicht in die Waagschale werfen, damit sie erfolgreich sein können.