Lindner in Brüssel optimistisch Neuer Stabilitätspakt vor dem Durchbruch

So laufen denn seit Wochen intensivste Gespräche zwischen Paris und Berlin bis auf vielen Ebenen. Kurz vor der jüngsten Ecofin-Runde war Lindner in Paris, vor der nächsten Ecofin-Runde will Le Maire ihn in Berlin aufsuchen. Lindner begrüßt diese Versuche: „Eine französisch-deutsche Initiative könnte zu einer gemeinsamen Verständigung unter allen Mitgliedsländern führen“, sagte er zu Beginn der Beratungen an diesem Donnerstag, als sich alle Finanzminister zu der neuen spanischen Vorlage positionierten. Nach Lindners Worten reicht es für ihn noch nicht aus, die grundsätzliche Wirksamkeit der Instrumente anzuerkennen. „Es geht jetzt natürlich um ihre Kalibrierung.“ Es sollen also konkrete Zahlenvorgaben in den neuen Stabipakt. Es ist davon die Rede, dass es bei einem Reißen der Drei-Prozent-Schwelle jährlich in 0,5 Prozentpunkte-Schritten runter gehen muss. Und es könnte Ausnahmen bei der Berechnung geben, wenn es sich um einmalige Ausreißer wegen militärischer Anschaffungen oder die Bewältigung der Corona-Folgen handelt.