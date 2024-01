Auch FDP steht auf der Bremse Lieferkettengesetz der EU vor dem Scheitern

Auch kleinere Unternehmen, die ausschließlich in Deutschland ihre Dienste anbieten, werden damit verantwortlich für alles, was auf dem Weg der von ihnen verkauften, verwendeten oder verarbeiteten Produkte geschieht. Wenn irgendein Zulieferer in Afrika oder Asien die Arbeitsbedingungen oder den Klimaschutz nicht einhält, werden sie in Deutschland dafür haftbar gemacht. Es drohen Strafen bis zur Höhe von fünf Prozent des Jahresumsatzes, und die EU will von Gesetzesverstößen irgendwo auf der Welt betroffenen Menschen ein Klagerecht gegen die Firmen in Europa einräumen, wenn diese nicht dafür gesorgt haben, dass die Missstände abgestellt werden. Erst fünf Jahre nach dem Zeitpunkt des erlittenen Unrechts tritt eine Verjährung ein. Selbst Unternehmen in Staaten außerhalb der EU will das Gesetz in die Pflicht nehmen, wenn sie in der EU größere Geschäfte machen. Und: Sogar für die Bearbeitungskette beim Recycling ihrer Produkte werden die Unternehmen verantwortlich gemacht.