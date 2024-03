Abgeschwächte Auflagen EU überwindet deutsche Blockade beim Lieferkettengesetz

Für SPD- und Grünen-Abgeordneten bleibt jedoch auch in Berlin noch eine Menge nachzuarbeiten. Die FDP habe in Brüssel „eine Schneise des Chaos hinterlassen“, meint Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini, sieht den SPD-Bundeskanzler in der Verantwortung für den großen Schaden und rät ihm, seinen europapolitischen Kompass zu prüfen. Und SPD-Rechtspolitiker Tiemo Wölken empfiehlt der FDP, den Vorgang als „Weckruf“ zu begreifen. Die Fundamental-Opposition der FDP habe dazu geführt, dass europäische Gesetze an Deutschland vorbei entstehen. Das Gerücht über einen angeblichen „Deal“ zwischen Italien und FDP, sowohl das Lieferkettengesetz als auch die Verpackungsverordnung zu blockieren, erwies sich am Freitag als gegenstandslos. Neben der Lieferkette bekam auch die Verpackungsverordnung die erforderliche Mehrheit.