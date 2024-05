EU-Richtlinie final beschlossen Lieferkette nimmt letzte Hürde - dahinter folgt neuer Streit

Im letzten Jahr waren nach deutschem Recht alle Betriebe mit mindestens 3000 Beschäftigten von den neuen Sorgfaltspflichten erfasst, in diesem Jahr alle ab tausend Mitarbeitern. Europaweit soll die Richtlinie in drei Jahren alle Unternehmen mit mindestens 5000 Mitarbeitern und 1,5 Milliarden Euro Jahresumsatz in die Pflicht nehmen, in fünf Jahren dann alle ab tausend Mitarbeitern und 450 Millionen Jahresumsatz. Hier setzt denn auch der Appell der deutschen Wirtschaft an: Weil es in anderen EU-Ländern derzeit keine Vorgabe gebe, müsse auch die deutsche ausgesetzt werden. DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben: „Eine nationale Gesetzgebung aufrecht zu erhalten, während in fast allen anderen EU-Mitgliedstaaten eine derartige Regelung noch gar nicht existiert, schafft eindeutig Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft.“