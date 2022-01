Kommission verweist auf Ausnahmen : Leerflüge nur zum Erhalt der Landerechte?

Ein Lufthansa-Jet beim Start in Frankfurt. Foto: dpa/Boris Roessler

Die EU-Kommission als größter Bremser einer besseren Klimapolitik? Darauf läuft es in der erregten Debatte um Tausende von Leerflügen hinaus. Sie werden nach Angaben der Lufthansa vor allem unternommen, weil die EU ihre Slot-Vorschriften nicht lockert. Aber es könnte auch etwas anderes dahinter stecken.

Der Luftverkehr gilt ohnehin als extrem schädlich fürs Klima. Wie absurd mutete es da an, wenn die Airlines sogar gezwungen werden, völlig nutzlos Millionen Tonnen CO2 zu produzieren? Nicht etwa, um Menschen schnell von A nach B zu bringen, sondern weil die EU-Vorschriften es so wollen. Von 18.000 eigentlich unnötigen Flügen allein in der Wintersaison sprach unlängst Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die Airline starte und lande mit leeren Maschinen nur deshalb, damit ihr die Start- und Landerechte erhalten bleiben. Der Appell richtete sich an die EU-Kommission, die starren Vorschriften zu lockern.

Damit ist eine lebhafte Debatte über den Unsinn von „Geisterflügen“ über Europa in Gang. EU-Parlamantarier meldeten sich umgehend, um ihre Bereitschaft zu bekunden, das EU-Recht hier schnellstens zu ändern. Unions-Verkehrspolitiker Jens Gieseke bekräftigte: „Wir sollten es auf jeden Fall vermeiden, die Fluggesellschaften zu zwingen, Leerflüge durchzuführen.“ Diese seien weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Wenn die EU-Kommission einen Vorschlag über veränderte Vorgaben mache, sei das Parlament jedenfalls bereit, dem kurzfristig zuzustimmen. Auch der belgische Verkehrsminister Georges Gilkinet wandte sich in einem Schreiben an die EU-Kommission, die Rate der vorgeschriebenen Flüge wieder zu senken, um Leerflüge auf jeden Fall zu verhindern.

Umweltaktivistin Greta Thunberg klagte sarkastisch über diesen „Klima-Notfallmodus“ der EU - und verwies auf eine Nachricht der zu Lufthansa gehörenden Brussels Airline, wonach in diesem Winter allein von ihr rund 3000 Flüge unternommen werden müssten, die primär dem Zweck dienten, die Slots für Starts und Landungen auf den Flugplätzen nicht zu verlieren.

Die Vorgaben sind eindeutig und folgen dem Motto „Use it or lose it“ - nutze Deine Rechte oder verliere sie. Gerade auf lukrativen Strecken ist die Zahl der verfügbaren Zeitfenster für Starts und Landungen begrenzt. Deshalb greifen behördliche Reglementierungen. Zugleich soll aber auch der Wettbewerb nicht zerstört werden, indem etwa eine Fluggesellschaften auf ihren Rechten „sitzt“, um Konkurrenzfirmen nicht zum Zuge kommen zu lassen. Aus diesem Grund sah das EU-Recht vor, dass jede Airline ihre Slots zu 80 Prozent wahrnehmen muss. Andernfalls bekommen andere Airlines die Chance, die Strecke im folgenden Fahrplan zu befliegen.

So weit, so akzeptiert. Jedenfalls bis Corona kam und den Flugverkehr weltweit in die Knie und die Flieger auf den Boden zwang. Als nach den ersten Shutdowns auch der Flugbetrieb in geringerem Umfang wieder in Gang kam, senkte die EU die use-it-or-lose-it-Vorgaben auf 25 Prozent. Von den früheren 80 Prozent sind die Regeln immer noch weit entfernt. Aber für den Winterfahrplan ist der Wert nun bei 50 Prozent angekommen. Im Sommer (ab 28. März) sollen dann mindestens 64 Prozent gelten. Gleichwohl unterstrich die Lufthansa, dass täglich rund hundert Flüge stattfinden müssten, obwohl sie kommerziell unnötig, da kaum besetzt seien.

Dem widersprach die EU-Kommission. Auch die Lufthansa profitiere von Ausnahmeregeln, die etwa an das Aufkommen neuer Virusvarianten geknüpft seien, wie es nun mit der Omikron-Entwicklung der Fall sei. Die jeweiligen nationalen Koordinatoren könnten das prüfen und dann die Vorgaben weiter lockern. Die Kommission hat weiterhin den Wettbewerb im Blick. Ein Sprecher betonte am Mittwoch, die Flughafenkapazitäten müssten auf wetbewerbsfähige Weise genutzt werden können „zum Nutzen aller Verbraucher“. Lufthansa blieb daraufhin bei der Forderung, flexible und unbürokratische Ausnahmen bei den Vorgaben für Slots bis zum Ende des Winterfahrplanes zuzulassen.

Beobachter verwiesen darauf, dass der Wettbewerb auch in Pandemie-Zeiten nicht außer Kraft gesetzt werden dürfe. Möglicherweise versuche die Lufthansa, mit dem Druck auf die EU eine Erklärung für das Canceln einer Vielzahl von Flügen zu liefern, die ohnehin kaum nachgefragt würden. Auch außerhalb von Pandemie-Zeiten gibt es gerade in den Wintermonaten Wochen mit stark sinkenden Passagierzahlen.