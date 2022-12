Langzeiturlaube liegen im Trend Arbeiten in der Sonne boomt

Bis zur Corona-Pandemie hätten fast nur Rentnerinnen und Rentner in wärmeren Gefilden für längere Zeit überwintert. „Hinzugekommen ist in den vergangenen Jahren eine Gruppe jüngerer Menschen, die ihren Arbeitsplatz zeitweise ins Ausland verlegen können. Also, Workation machen – eine Kombination aus Arbeit und Urlaub“, sagt der DER-Manager. „Die längste Aufenthaltsdauer wurde bisher in diesem Winter mit 175 Tagen (knapp ein halbes Jahr) in Tunesien und mit 150 Tagen (knapp fünf Monate) auf den Kanaren gebucht. Im Schnitt bleiben unsere Langzeiturlauber 29 Tage“, berichtet Schikarsky. Ob man im Süden günstiger überwintere, hänge zwar von der jeweiligen Lebenssituation ab. „Fakt ist aber, dass sich der nasskalte deutsche Winter unter Palmen sehr angenehm verbringen lässt. Wenn man dann noch Heizkosten spart, lohnt es sich doppelt.“