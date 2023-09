Trotz überfülltem Lager Frankreich verweigert Aufnahme von Migranten aus Lampedusa

Paris habe Rom mitgeteilt, dass es bereit sei, bei der Rückführung von Migranten in Länder zu helfen, „mit denen wir gute diplomatische Beziehungen unterhalten“, sagte der französische Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag im französischen Fernsehen. Frankreich werde aber selbst „keine Migranten“ von der Insel aufnehmen. Frankreich wolle in dieser Frage eine „Position der Entschlossenheit“, sagte Darmanin im Sender TF1. Er kündigte zudem an, die Kontrollen an der französisch-italienischen Grenze zu „verstärken“.