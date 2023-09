Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel Länder machen sich bei der EU für Industriestrompreis stark

WWW steht an diesem Mittwoch in Europas Hauptstadt für Weil, Wüst, Wolf. Erstmals seit fünf Jahren treffen sich die deutschen Regierungschefs zu einer zweitägigen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Brüssel. Unter der Leitung von MPK-Chef Stephan Weil (SPD) aus Niedersachsen und seinem Ko-Vorsitzenden von der Seite der unionsregierten Länder, Hendrik Wüst (NRW), werden die Spitzenpolitiker von vermutlich ziemlich lautstarkem Bauernprotest in Brüssel begrüßt. Die Landwirte sind die hohe Zahl von Wölfen gerissener Weidetiere leid und fordern ein Umdenken der Politik in Land, Bund und Europa. Im Vorfeld signalisierte auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) bereits Entgegenkommen und will gegebenenfalls den Rechtsrahmen anpassen.